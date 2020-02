Rabat: des fonctionnaires du tourisme décorés de wissams royaux

Des fonctionnaires et professionnels des secteurs du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale ont été décorés de Wissams Royaux, mardi à Rabat.

Ces Wissams Royaux ont été remis lors d’une cérémonie présidée par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

Selon un communiqué du ministère, Fettah Alaoui a saisi cette occasion pour féliciter les fonctionnaires, professionnels et artisans pour les services rendus et les sacrifices consentis dans l’exercice de leurs fonctions administratives et professions.

Dans ce sens, la ministre a mis en lumière le volet social, qui est à même d’encourager les fonctionnaires et professionnels à fournir davantage d’efforts.

M.S. (avec MAP)