Rabat: des écrans géants pour informer sur la situation du Covid-19 (PHOTO)

En parallèle avec la décision de suspendre les vols de et vers le Maroc pour endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et des ses nouvelles souches, dont le variant Omicron, les autorités marocaines mènent également une campagne de sensibilisation des citoyens sur les dangers de la pandémie et sur l’importance de la vaccination.

Dans la capitale du Royaume, par exemple, cette campagne de sensibilisation a pris la forme d’une gigantesque pancarte, ce jeudi 16 décembre, devant la gare ferroviaire Rabat-ville. Laquelle pancarte renseigne sur le nombre des personnes vaccinées contre le coronavirus, aux quatre coins du Maroc.

Les résultats affichés sont continuellement mis à jour, selon les statistiques fournies par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et ce, dans le but de sensibiliser les citoyens sur l’importance de se faire vacciner afin de parvenir à l’immunité collective ciblée par les autorités compétentes marocaines.

Larbi Alaoui