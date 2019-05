Rabat: des défaillances vont retarder l’extension de la ligne 2 du tram

La date de mise en service de l’extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé a été retardée au mois de juillet prochain. Mais elle risque de subir un nouveau retard conséquent, suite à la démolition d’une partie du pont, au dessus de l’avenue Ain Houala, du côté de Salé.

Selon le quotidien Al Massae de ce vendredi, c’est une colère royale qui aurait conduit à cette démolition, des défaillances ayant été constatées dans la pose des énormes pylônes en béton armé de cet ouvrage d’art, sur la route de Ain Houala. Par conséquent, cela a nécessité une mobilisation inhabituelle des responsables de la Société du tramway Rabat-Salé. Ingénieurs et ouvriers ont passé une nuit blanche pour démolir les constructions défaillantes et en effacer toute trace. Contactée par Le Site info, l’agence est restée injoignable.

A rappeler que ce projet d’extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé, dont le roi Mohammed VI avait procédé au lancement des travaux, a nécessité un investissement de 1,7 milliard de dirhams. Le prolongement de la ligne est de 7 kilomètres, avec 12 stations d’arrêt, dont 4 sur la rive gauche du Bouregreg et 8 sur la rive droite.

Ben Brahim