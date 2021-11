Rabat: découvrez le nouveau tunnel souterrain (PHOTO)

Il est prévu que dans les semaines prochaines, le nouveau tunnel souterrain, au quartier Hassan de la capitale, soit presque fin prêt à entrer en service. Ceci, après que les travaux en ont été achevés en un temps record, ne dépassant pas les de 36 jours.

Selon une source de Le Site info, la société chargée des travaux est en train de mettre en cours les dernières finitions, afin que l’inauguration de ce nouveau tunnel de Rabat soit effective dans les plus brefs délais, au grand bonheurs des automobilistes et des deux roues. Et ce, grâce à la décongestion espérée de la circulation, dans les environs du quartier Hassan, que cet ouvrage d’art engendrera.

Ladite société, a ajouté la même source, a veillé à achever les travaux de ce grand projet en peu de temps. Et les ouvriers de ce grand chantier s’étaient attelés sans relâche à la tâche, jour et nuit, pour respecter à la lettre le temps évolue.

A noter que le commencement des travaux a débuté le 8 octobre dernier et que les finitions restant programmées concernent les panneaux de signalisation, ainsi que la peinture de l’ouvrage.

Larbi Alaoui