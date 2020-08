Rabat/Covid-19: la plage sous haute surveillance des autorités

Alors que la plage de Salé a été interdite d’accès, celle de la Rabat est sous haute surveillance par les autorités, dans l’objectif d’endiguer le risque de transmission du nouveau coronavirus entre les estivants.

Ainsi, une source de Le Site info a constaté que les autorités, tant locales que sécuritaires, sillonnent la plage de la capitale de long en large afin de s’assurer que les mesures préventives prescrites sont bel et bien respectées.

De même que les autorités sensibilisent les estivants et les baigneurs à respecter la distanciation physique inhérente à la propagation de la pandémie, a précisé la même source.

Les citoyens qui se rendent à la plage de Rabat sont tenus au port du masque de protection, comptant parmi les mesures importantes décrétées par le gouvernement, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les autres mesures consistent à se laver les mains avec du savon, utiliser un gel hydroalcoolique, garder une distance d’au moins 3 mètres entre les parasols, ainsi que d’obtempérer aux recommandations diffusées par la station-radio de la plage.

A rappeler que la fermeture de plusieurs plages des côtes marocaines ,atlantiques et méditerranéennes, décidée par les autorités compétentes, a pour cause le non-respect des mesures préventives et sanitaires.

Ce qui signifie que l’accès encore autorisé aux autres plages, à l’instar de celle de la capitale, est tributaire du respect des mesures précitées de la part des estivants.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)