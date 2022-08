Rabat : coup d’envoi du festival Ciné-Plage

C’est parti pour le festival Ciné-plage de Rabat (25-28 août). Cet événement vise à célébrer Rabat en tant que « capitale culturelle africaine », sous le Haut patronage du roi Mohammed VI. Les Rbatis et les Marocains venus des autres régions du Royaume pourront profiter de plusieurs productions marocaines, maliennes, tunisiennes et sénégalaises.

Le festival Ciné-Plage est une initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (MJCC), en collaboration avec la Mairie de Rabat, la Wilaya de la région et l’Organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU).

La tenue de cet évènement coïncide par ailleurs avec la 15e édition du festival international du film de la Femme à Salé, en plus de la 27e édition du festival international du film d’auteur de Rabat, ainsi que le festival international du film documentaire africain dans sa première édition.

A.O.