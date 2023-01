Rabat: contrôles renforcés pour la soirée du réveillon (VIDEO)

La Sûreté nationale des villes de Rabat et de Salé a procédé à un contrôle strict des véhicules, dans la nuit du réveillon de la Saint Sylvestre, célébrant le Nouvel an 2023.

Ainsi, la caméra de Le Site info a pu filmé les barrages installés par les services sécuritaires dans le but de contrôler le trafic routier urbain, Et également pour veiller au respect du Code de la route de la part des usagers de la route en vue de la protection et de la sécurité des citoyens.

Avec toutes ces dispositions, les services sécuritaires des deux deux rives du Bouregreg sont parvenus à garantir la sécurité des célébrations des fêtes de fin d’année qui, se sont déroulées sans incidents notables..

Et pour ce faire, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mobilisé des centaines d’agents de police dont la, mission des uns a été de veiller au contrôle des véhicule et au respect du Code de la route dans les principales avenues de Rabat et de Salé.

Alors que d’autre agents ont eu pour rôle de veiller à la sécurité et à la protection des citoyens contre tout potentiel risque.

L.A.