Rabat : contrôle renforcé entre Hay Ryad et Témara

Cette fois-ci, c’est au tour de la ville de Témara. Les autorités locales ont décidé de placer un barrage renforcé aux abords de la ville, depuis jeudi 29 octobre, date de la célébration de l’Aid Al Mawlid Annabaoui et début des vacances scolaires.

Le Site info a pu constater que ledit barrage a été placé sur le tronçon de la route reliant le quartier r’bati de Hay Ryad à Témara. Et ce, en vue du contrôle des véhicules à destination de la ville et, en particulier, ceux qui portent la plaque d’immatriculation de villes assujetties à l’état d’urgence sanitaire et au couvre feu.

De même que ce barrage a comme autre raison importante, l’augmentation alarmante du nombre de cas confirmés de coronavirus au sein de la préfecture Skhirat-Témara. Rappelons que les contrôles ont été renforcés dans plusieurs régions du Maroc pour l’Aid. La ville de Casablanca reste la région la plus touchée par la pandémie du Coronavirus, ce qui explique que les entrées et sorties sont les plus contrôlées.

A.T.