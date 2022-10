Rabat. CHU Ibn Sina: création d’un centre d’analyses médicales à l’hôpital des enfants (VIDEO)

Le directeur du Centre hospitalier universitaire Ibn Sina, de Rabat, a annoncé que la création d’un centre d’analysés médicales a récemment eu lieu à l’hôpital des enfants.

Dans une déclaration à Le Site info, Pr Abdelkader Errougani a souligné que l’objectif de cette création consiste en l’amélioration des prestations sanitaires, ainsi qu’en la limitation des dates des rendez-vous concernant aussi bien les enfants que les femmes enceintes.

Le nouveau centre dispose également d’un espace propice pour les enfants, pourvu de nombreux jeux et jouets au profit de ces derniers, et d’une salle réservée aux femmes enceintes, a précisé le directeur du CHU Ibn Sina.

De même, a poursuivi Pr Errougani, que le centre d’analyses médicales offre plusieurs facilités, permettant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles chez des enfants et ce, dans les plus brefs délais.

L.A.