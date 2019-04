Rabat: ce qui s’est passé devant le Parlement mercredi soir

Mercredi soir, la capitale était en effervescence. Et l’avenue Mohammed V a connu l’affluence d’une foule nombreuse, en plus de centaines, voire de milliers, d’enseignants contractuels.

Les forces de l’ordre, policiers et éléments des Forces auxiliaires sont intervenues pour disperser les manifestants de devant le siège du Parlement.

Cette fois-ci encore, des canons à eau ont été utilisés dans cette dispersion de la énième manifestation des enseignants-cadres des AREF (Académies régionales de l’éducation et de la formation). Selon nos informations, 56 enseignants ont été blessés à divers degrés et ont été transférés au CUH Ibn Sina de Rabat. Leur état est stable au moment où nous écrivons ces lignes.

A rappeler que la réunion prévue entre le ministère de tutelle et des centrales syndicales les plus représentatives du secteur, dont la Coordination nationale des enseignants contractuels, prévue pour mardi dernier, avait été annulée in extremis.

Le ministère avait évoqué, pour expliquer cette annulation, le non respect de certains engagements pris par les représentants des enseignants concernés, dont celui de la reprise des cours le 14 avril courant.

L.A.