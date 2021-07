Rabat: ce qui s’est passé ce jeudi matin au quartier Yacoub El Mansour

Un fonctionnaire exerçant à l’unité mobile de la police de secours à la préfecture de police de Rabat a été contraint, jeudi à l’aube, de faire usage de son arme de service, lors d’une intervention sécuritaire pour arrêter un individu de 28 ans, qui était dans un état d’ébriété et de forte impulsion et exposait les citoyens et les éléments de la police à une agression sérieuse et dangereuse à l’aide d’une arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La salle de commandement et de coordination de la préfecture de police de Rabat avait reçu un avis relatif à deux individus en état d’ébriété avancée, qui portaient gravement atteinte à l’ordre public et tentaient de voler des citoyens dans le quartier de Yacoub El Mansour à Rabat, indique la DGSN dans un communiqué, notant que la patrouille de police de secours la plus proche était intervenue pour les interpeller.

L’un des mis en cause a opposé une résistance farouche à l’aide d’une arme blanche, ce qui a contraint le brigadier de police à faire usage de son arme de service et de tirer une balle qui a touché l’individu au niveau des parties inférieures, selon la même source.

L’intervention a permis aussi de neutraliser le danger émanant du suspect et de saisir l’arme blanche utilisée dans cette agression.

Le suspect a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires avant d’être placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, menée par les éléments de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, alors que les investigations sont toujours en cours pour arrêter l’autre complice impliqué dans ces actes criminels.

