Rabat: ce qui s’est passé ce jeudi au quartier Agdal

Les éléments de la police de la préfecture de police de Rabat ont procédé, jeudi matin, à l’interpellation d’un individu, âgé de 19 ans, aux multiples antécédents judiciaires, accusé d’avoir, sous l’effet de la drogue, endommagé les biens d’autrui.

Le prévenu, qui était sous l’emprise de la drogue, a causé délibérément des dégâts matériels aux pare-brises de six véhicules garées dans l’une des rues du quartier Agdal à Rabat, en utilisant une petite bonbonne de gaz, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches et les investigations menées par les services de sûreté ont permis d’arrêter le mis en cause qui a opposé au début une résistance farouche à l’aide d’une bombe lacrymogène, avant qu’il ne soit menotté et neutralisé, ajoute la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)