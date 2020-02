Rabat: ce qu’a saisi la police près de Chellah

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a arrêté ce mardi deux individus, dont un mineur âgé de 17 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de vol par effraction.

Les services de la sûreté nationale avaient entamé des recherches intenses à la lumière d’une plainte déposée par une femme au sujet du cambriolage du domicile de son voisin résidant à l’étranger et le vol d’une somme d’argent en devise, indique un communiqué de la DGSN.

Il note que la constatation et les enquêtes menées ont permis d’identifier quatre suspects, avant d’en arrêter deux mardi matin, tandis que les recherches et investigations se poursuivent afin d’arrêter les autres individus impliqués dans ces actes criminels.

L’opération de fouille effectuée dans le cadre de cette affaire a abouti à la saisie d’une arme à feu d’un calibre de 25 mm et d’une boîte contenant 45 balles du même calibre, dont l’un des individus s’est débarrassés près du site archéologique de Chellah à Rabat, précise la DGSN, ajoutant que les recherches sont en cours pour déterminer la provenance de l’arme à feu, et si elle est issue dudit cambriolage, ainsi que les circonstances de sa possession.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue (pour l’adulte) et sous contrôle (pour le mineur) à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de ces actes criminels, et d’appréhender les autres suspects impliqués dans cette affaire, conclut le communiqué.

