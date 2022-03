Rabat, Casablanca, Marrakech… Voici le prix de la tomate

Le prix de la tomate au Maroc a connu, la semaine dernière, une hausse fulgurante. Le prix du kilo a atteint 12 dirhams, selon ce qu’a pu constater Le Site info dans plusieurs marchés du Royaume, alors qu’il ne coûtait que 4 ou 5dh le kg quelques jours auparavant.

Cette hausse soudaine des prix a bien naturellement suscité la colère et le mécontentement des Marocains, surtout à l’approche du mois de Ramadan, où la demande en tomates est forte. Cette hausse s’explique par la pandémie, la sécheresse et le mois de Ramadan.

Ce mercredi, le prix de la tomate est toujours en hausse, au grand dam des consommateurs. A Rabat, elle coûte entre 6 et 10 dhs le kilo, entre 10 et 12 dhs à Casablanca, entre 6 et 10 dhs à Marrakech et entre 7 et 11 dhs à Tanger.

A noter que plusieurs voix se sont élevées, appelant le gouvernement à intervenir afin de soutenir les citoyens souffrant de la hausse des prix des denrées alimentaires. Des appels ont également été adressés aux fournisseurs afin réduire leur pourcentage de bénéfices et venir en aide aux consommateurs.

S.L.