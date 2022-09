Rabat, Casablanca… Les villes où il va pleuvoir à partir de ce jeudi

La pluie est de retour au Maroc, au grand bonheur des agriculteurs. A partir de ce jeudi soir, il va pleuvoir, en effet, dans plusieurs régions du Maroc. Ces averses seront accompagnées de rafales de vent assez fortes, selon les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie.

Les villes concernées par ces pluies sont : Rabat, Salé, Mohammedia, Casablanca, Berrechid, Settat, Benguerir, El Jadida, Safi, Khouribga, Béni Mellal, Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Meknès, Fès, Ifrane, Taza, Midelt, Al Hoceima, Oujda, Errachidia et Guercif.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour le vendredi 30 septembre :

– Pluies et averses localement orageuses sur le Nord, le Rif, l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et la Méditerranée.

– Faibles pluies ou gouttes éparses sur le nord-ouest des provinces du Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud, les côtes centre, Chiadma, le Haut Atlas et le Sud-Est.

– Chasse-poussières sur le sud et le sud-est du pays.

– Températures minimales de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, de 09/16°C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux, Oulmès et le plateau des Phosphates, de 23/28°C sur l’extrême sud du pays et de 14/22°C partout ailleurs.

– Températures maximales en baisse sur la majeure partie du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre El Jorf et Tarfaya, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et agitée ailleurs.

H.M.