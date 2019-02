Rabat-Casa: une bande criminelle sème la terreur sur l’autoroute

Le centre judiciaire de la gendarmerie royale de Témara a déféré devant le procureur du roi près la Cour d’appel de Rabat deux individus aux antécédents judiciaires pour formation d’une bande criminelle et vol qualifié. Un troisième coupable, en fuite, est actuellement recherché par les autorités.

Selon Al Akhbar, les membres du gang commettaient leurs crimes au niveau du tronçon de l’autoroute reliant Harhoura et Ain Atiq, à quelques kilomètres de Rabat. Ils ont terrorisé pendant des mois les automobilistes dont plusieurs ont été malheureusement agressés. Les services de la gendarmerie royale ont en effet reçu plusieurs plaintes de citoyens, dépossédés de leurs biens sous la menace de l’arme blanche, à cet endroit.

Le quotidien précise que les coupables ont été interpellés suite à une enquête menée par les autorités après l’agression, au niveau de ce tronçon, d’un ancien fonctionnaire du Palais royal. Ils lui ont volé 5000 dirhams et son badge professionnel. Pendant l’interrogatoire, les mis en cause ont indiqué qu’ils ont agressé la victime mercredi 13 février vers 15h lorsque sa voiture est tombée en panne. Après l’avoir aperçu, les criminels lui ont fait croire qu’ils voulaient l’aider avant de lui dérober son portefeuille contenant ladite somme, le badge et une carte guichet.

Selon les premières investigations, les mis en cause ont dépensé les 5000 dirhams dans l’alcool et les psychotropes. Ils étaient d’ailleurs en état d’ébriété au moment de l’agression, indique la même source. Et d’ajouter qu’après avoir été convoqué par les services de la gendarmerie royale, la victime a facilement réussi à les identifier.

Les coupables ont été placés à la prison d’Al Arjate en attendant la fin de l’enquête et le début du procès.

N.M.