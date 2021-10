Rabat: Bourita reçoit de nouveaux ambassadeurs étrangers

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu de nouveaux ambassadeurs venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance en qualité de représentants de leurs pays au Maroc.

Il s’agit de Samuel Jojo Effah-Broni, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Ghana, Mohammed Shahdat Hossain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République populaire du Bangladesh et James Mcintyre, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Irlande, reçus ce mercredi.

Il s’agit également d’Ignacio De Cossio Perez De Mendoza, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Salvador, reçu lundi dernier.

KJ