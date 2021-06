Rabat: Benmoussa rencontre à nouveau les représentants des syndicats

La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a tenu, ce mercredi à Rabat, une rencontre de concertation avec les représentants des centrales syndicales en vue de mettre sur pied une plateforme commune dédiée au Pacte national pour le développement, l’un des deux mécanismes pour la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement (NMD).

Cette rencontre, la deuxième du genre, entre le président de la CSMD, Chakib Benmoussa, et les représentants des syndicats, s’inscrit dans le cadre de la poursuite du débat public sur les conclusions et les recommandations du rapport général relatif au NMD avec les différents acteurs et forces vives du pays, avec pour objectifs d’aboutir à une vision commune sur le Pacte national pour le développement et d’échanger autour de ses axes majeurs.

Dans ce sens, le secrétaire général de l’Union générale des Travailleurs du Maroc (UGTM), Enâam Mayara, a indiqué que cette réunion se veut une occasion pour contribuer aux efforts menés en vue d’instaurer une plateforme commune inhérente au Pacte national pour le développement et la discussion de ses grandes lignes.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre, Mayara a précisé que les préoccupations de sa centrale syndicale concernent essentiellement les libertés syndicales et la contribution, en tant que partenaire clé, à la réalisation du développement socio-économique du Royaume.

Et de poursuivre que «nous aspirons aboutir à une formule d’une vision unifiée au sujet du Pacte national pour le développement, dans l’optique d’instaurer un nouveau contrat social encadrant les prochaines phases aussi bien au niveau des droits de la classe ouvrière marocaine qu’en termes de développement social et économique du pays».

Le rapport de la CSMD propose deux mécanismes pour mettre en marche le nouveau modèle de développement, dont un Pacte national pour le développement, qui se veut un moment de consensus et d’engagement des forces vives de la Nation autour d’une ambition et d’un référentiel partagés par tous.

SA