Rabat: arrestation d’un traiteur pour escroquerie au nom du Palais

Les quatre victimes ont immédiatement déposé plainte contre la coupable et exigé l’ouverture d’une enquête. La police l’a ainsi interpellée et placée en garde à vue en attendant la fin des investigations.

Selon Assabah, qui rapporte l’information, la mise en cause a promis des agréments de taxis à quatre personnes en contrepartie de 530.000 dirhams. Le quotidien affirme qu’elle prétendait connaître des personnes hauts-placées au Palais Royal qui pourraient intercéder auprès du ministère de l’Intérieur et du Wali de Rabat Salé Kénitra afin que des agréments leurs soient accordés.