Rabat: arrestation d’un mineur ayant commis un meurtre

Le mis en cause a été placé sous contrôle pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les investigations se poursuivent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

Les recherches menées sur le terrain et l’expertise médicale ont permis l’arrestation du prévenu et la saisie d’un téléphone portable appartenant à la victime, tandis que les enquêtes se poursuivent pour arrêter un deuxième individu, complice présumé de ce crime, précise la même source.

La police de Rabat a arrêté, vendredi matin, un mineur pour son implication dans une affaire de coups et blessures entraînant la mort et de vol qualifié et ce, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST).