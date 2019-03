Rabat: après le verdict, “Mi Aicha” est introuvable

Aicha Bouziani a disparu des radars! Celle que les Marocains, par affection et solidarité, avaient surnommé “Mi Aicha” n’a pas donné de ses nouvelles.

Sa disparition est survenue après que la Cour d’appel de Kénitra a confirmé le verdit du tribunal en instance, dans l’affaire de fraude, d’expropriation et de falsification de documents dont ” Mi”Aicha” avait été victime.

L’on s’en rappelle, pour faire entendre sa voix et demander que justice lui soit rendue, Aicha Bouziani avait grimpé sur un poteau électrique, à Rabat, et avait menacé de se suicider. Elle avait également observé un sit-in de plus de vingt jours devant le tribunal en protestation contre les nombreux reports décidés par la Cour d’appel de Kénitra, concernant son affaire.

Selon une source de Le Site info, la Cour d’appel a enfin livré son verdict, mardi dernier, au profit de l’accusé, comme l’avait déjà fait le tribunal en instance.

Depuis, “Mi Aicha” est aux abonnés absents et personne parmi ses proches ne sait où elle est, ni ce qui lui est advenu. Cette disparition est d’autant plus inquiétante qu’elle avait plusieurs fois menacé de mettre fin à ses jours si justice ne lui était pas rendue.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)