Rabat: allègement des mesures dans ces quartiers

Les autorités de la capitale ont décidé d’alléger les mesures préventives et sanitaires, très strictes qui avaient été prises concernant certains quartiers populaires r’batis. Et ce, en vue d’y endiguer la propagation et la transmission du nouveau coronavirus.

Selon une source de Le Site Info, il a été décidé d’enlever les barrières métalliques aux quartiers Takkadoum, Arrachad et El Farah. Lesquelles barrières avaient été placées aux accès des quartiers précités, avant la décision d’allégement des mesures d’état d’urgence, suite à la stabilisation de la situation épidémiologique et la diminution du nombre de cas confirmés dans ces quartiers de Rabat.

Aussi, les riverains peuvent-ils , de nouveau, se déplacer librement, alors qu’ils ne pouvaient le faire, il y a de cela une semaine, que munis d’une autorisation exceptionnelle.

Pour rappel, l’incident des barrières métalliques forcés par certains habitants de cette zone avait suscité une grande polémique. Et les autorités avaient procédé à plusieurs arrestations de personnes ayant enfreint les mesures d’état d’urgence sanitaire.

