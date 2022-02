Rabat: accident spectaculaire à Mahaj Riad ! (PHOTOS)

Un terrible accident s’est produit dimanche à Hay Riad, à Rabat. Une voiture folle a percuté la terrasse d’un café à Mahaj Riad avant de se renverser. D’après les données de Le Site info, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, foncé dans la zone piétonne et percuté la terrasse. D’importants dégâts matériels ont été enregistrés mais aucune victime, heureusement, n’est à déplorer.

Rappelons que le calvaire de plusieurs habitants de Hay Riad se poursuit à cause des rodéos nocturnes. Avenue Nakhil, entre autres lieux, connait, depuis quelques mois, le phénomène de plus en plus croissant des ‘drifts’ en voiture. Ce qui constitue un réel danger pour la vie des citoyens, menaçant leurs biens et perturbant leur confort.

Ces jeunes, tard la nuit, prennent pour piste de jeux les ronds-points du quartier et conduisent leurs voitures d’une façon spectaculaire et dangereuse, au grand dam des habitants. D’ailleurs, de nombreux accidents graves se sont produits à la suite de ces jeux, dont certains ont fait des morts, des blessés graves et causé la destruction de biens publics et privés.

De son côté, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé jeudi dernier que ses services chargés de la sécurité et de la prévention routière ont entamé la mise en place d’un plan d’action intégré, visant à multiplier les opérations de contrôle et de sanctions des conduites spectaculaires et dangereuses qui menacent la sécurité des usagers de la route, mettent en danger les personnes et les biens et troublent la tranquillité publique à des heures tardives de la nuit.

Dans un communiqué, la DGSN indique avoir mobilisé l’ensemble des équipes de la police routière et de circulation et les services d’ordre public à l’échelle nationale pour renforcer les opérations de contrôle au niveau des différents circuits et voies routières où sont signalées ce genre de conduites spectaculaires et dangereuses, qui causent des accidents graves en raison de l’imprudence des conducteurs, en vue d’interpeller leurs auteurs et les soumettre aux enquêtes judiciaires nécessaires sous la supervision des Parquets compétents.

