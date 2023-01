Rabat: 400 hammams appelés à économiser l’eau

Par LeSiteinfo avec MAP

Une campagne de sensibilisation sur la nécessité de l’économie de l’eau dans les hammams situés dans les communes relevant des préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-Témara a été lancée, mardi à Rabat, avec la participation de plusieurs associations de la société civile.

Organisée par l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, en partenariat avec des associations de la société civile, cette campagne, qui cible 400 hammams traditionnels et douches, vise à informer sur la rareté de l’eau et communiquer autour des bonnes pratiques à adopter au sein de ces établissements, afin d’éviter le gaspillage de l’eau, en modifiant certaines habitudes quant à sa consommation, et en favorisant les modes d’utilisation économes.

A cette occasion, la cheffe du service communication et coopération de l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, Aziza Bilal, a indiqué que cette campagne constitue l’aboutissement des efforts déployés par le ministère de l’Equipement et de l’Eau dans le cadre de sa stratégie de communication et de sensibilisation pour faire face à la problématique du stress hydrique. Elle intervient également en exécution du plan de communication et de sensibilisation de l’Agence, lié au Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation 2020-2027, a-t-elle ajouté.

Et de souligner l’importance de cette campagne, qui vise à sensibiliser les citoyennes et citoyens des villes de Rabat, Salé, Skhirat et Témara à l’importance de l’utilisation rationnelle des ressources en eau et de leur préservation.

Pour sa part, le secrétaire général de la Coopérative Listijmam Wa Raha des propriétaires de hammams traditionnels à Rabat, Ahmed Ennouhi, a affirmé que l’organisation de cette campagne a pour but notamment de sensibiliser les citoyens à l’importance de la consommation rationnelle de l’eau et à la lutte contre le gaspillage de cette substance vitale.

Cette campagne de sensibilisation consiste en la pose de 400 affiches à l’intérieur des vestiaires des hammams et douches, et la distribution de 40.000 flyers par les agents de caisse aux clients, incitant à l’économie de l’eau. De même, un véhicule habillé et comportant un message sur l’économie de l’eau fera le tour des villes concernées par cette action, pour sensibiliser les citoyens et citoyennes autour de l’importance de l’économie de l’eau.