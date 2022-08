Rab’Africa 2022: le look de Kaoutar Berrani déplait à ses fans (PHOTOS)

La chanteuse marocaine s’est retrouvée sous un déluge de critiques quant à sa tenue portée lors du Rab’Africa Festival 2022. Cette dernière n’a pas été du goût de certains de ses fans. En effet, dans une publication sur le compte Instagram de Kaoutar Berrani, on peut lire des commentaires du genre « c’est quoi cette couleur ? », « tu es sublime d’habitude, mais ces vêtements ne te font pas justice », « c’est trop serré, non ? », « tu devrais travailler plus ton look dans le futur ».

L’intéressée a d’ailleurs partagé une story dans laquelle elle a indiqué, qu’effectivement, le choix de sa tenue n’a pas été grandement réfléchi, en remerciant l’intérêt de ses fans.

A.O.