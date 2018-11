En quoi consistent les causeries lancées par le roi Mohammed VI

Les causeries de la Radio Mohammed VI du Coran sur Al Hadith Ach-charif, “Addourous Alhadithia”, lancées vendredi 2 novembre par le Roi Mohammed VI, constituent une consécration du rôle de l’institution d’Imarat Al Mouminine dans la protection et la préservation de la religion islamique, a affirmé le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Cette initiative royale a pour objectif de veiller scrupuleusement à vérifier l’authenticité des Hadiths et d’éviter toute mauvaise interprétation de la tradition et de la parole du Prophète Mohammed, considérée comme la deuxième source de la Chariaâ, a souligné Toufiq dans une déclaration à la presse.

Les nouvelles technologies sont exploitées aujourd’hui pour la diffusion de faux hadiths que les gens sont incapables d’en vérifier la véracité et l’authenticité, a-t-il dit, notant que ce programme permettra, à travers des causeries introductives, interactives et celles d’orientation, d’identifier les hadiths non authentiques.

Le Conseil Supérieur des Oulémas et l’Université Al-Quaraouyine, à travers Dar Al-Hadith Al-Hassaniya, sont chargés de la réalisation du contenu scientifique d’”Addourous Alhadithia”, une initiative royale de diffusion à grande échelle de la parole authentique du prophète.

La réalisation technique et l’émission du programme seront prises en charge par la chaîne Mohammed VI pour le Coran “Assadissa” et la Radio Mohammed VI du Saint Coran.

Ces causeries seront diffusées simultanément sur la chaine TV “Assadissa”, la radio Mohammed VI du Coran, Internet et sur les réseaux sociaux. Une causerie de chaque type (interactive et non interactive) sera diffusée une fois par semaine à une heure de grande audience. Chaque causerie est rediffusée deux fois.

S.L. avec MAP