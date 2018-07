Pèlerins marocains: tout ce qu’il faut savoir sur le Hajj 2018

Ils sont environ 320.000 Marocains candidats au Hajj annuellement. Mais seuls 10% d’entre eux sont choisis par tirage au sort, selon le quota attribué au Maroc par les autorités saoudiennes, a regretté le ministre des Habous et des affaires islamiques, rapporte le site Hespress.

Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, Ahmed Toufiq a explicité les modalités, les frais, les dates et les chiffres se rapportant au Hajj de l’an 1349 de l’Hégire. Ainsi, ce sont 21.500 personnes qui accompliront le pèlerinage aux Lieux saints de l’islam pour le circuit officiel et 10.500 pour les agences de voyage labellisées. Les personnes âgées sont au nombre de 4600 futurs “hajs” et “hajjas”. La doyenne des candidats au Hajj 2018 est une dame qui a… 118 ans, étant née en l’an de grâce 1900!

A noter que le ministère des Habous et des affaires islamiques a fixé les frais du Hajj à la somme de 46.551 DH, comprenant les frais du gîte et du couvert, des déplacements et des services. Cela, en sus de la TVA de 5% imposée par les autorités saoudienne. D’un autre côté, Ahmed Toufiq a rappelé que des sessions de formation ont été organisées au profit des futurs pèlerins. Ceux-ci ont également eu droit à des programmes explicitant les différentes étapes du Hajj, la prévention sanitaire, entre autres informations. Cette opération a été menée en collaboration avec le ministère de la Santé, ainsi qu’avec des responsables des compagnies aériennes marocaine et saoudienne.

Concernant les dates, le ministre a annoncé que le premier vol aura lieu ce jeudi, alors que le dernier sera pour le 15 août prochain. Le premier vol-retour aura lieu le 28 août et le dernier, le 16 septembre prochain. Le ministère de tutelle a mis un encadrant à la disposition de chaque contingent de 70 pèlerins. Sachant que la délégation officielle se compose de fonctionnaires (108), de théologiens (18), ainsi que de médecins civils (75) et militaires (58) et de 308 accompagnateurs des pèlerins.

