Qui est Zyad Bendourou, le Marocain qui s’apprête à gravir 10 sommets en 6 jours ?

Le jeune marocain Zyad Bendourou vise un exploit inédit, le 2 juillet prochain, lorsqu’il relèvera le défi de gravir 10 sommets marocains en 6 jours, une prouesse qui lui ouvrira certes les portes d’entrée au Livre Guinness des records.

Afin de réaliser ce défi, le jeune alpiniste a choisi de se mesurer aux plus hauts sommets du Maroc et de l’Afrique du Nord, qui dépassent les 4.000 mètres de hauteur. Ainsi, il escaladera en l’espace de six jours les monts Toubkal (4.165 mètres), Timzguida (4.089 mètres ), Ras Ouanoukrim (4.083 mètres), M’Goun (4.071 mètres), Afella (4.043 mètres), Akioud (4.030 mètres), Toubkal West (4.020 mètres), Imouzzer (4.010 mètres), Biquinoussene (4.002 mètres) et Iferouane (4.001 mètres).

Ce défi choisi par le jeune homme a été approuvé par le Comité du Livre Guinness des Records, après avoir prouvé qu’aucun alpiniste n’avait jamais entrepris une telle aventure. La principale motivation est de faire découvrir les régions avoisinantes de ces montagnes pour faire bénéficier la population locale des revenus générés grâce au tourisme.

Dans une interview à la MAP, Zyad Bendourou a indiqué qu’il s’est lancé le défi de gravir 10 sommets en 6 jours après avoir remarqué que tous ceux qui pensent à gravir un sommet marocain viennent directement au Mont Toubkal, étant donné qu’il est le plus haut du Maroc et du Nord de l’Afrique.

Selon lui, cette passion pour l’alpinisme s’est accrue après le succès d’une ascension du Toubkal, d’où l’idée de gravir dix sommets marocains afin de nouer des relations sociales et humaines avec la population locale.

Ce jeune homme de 26 ans, passionné de trekking et de randonnée et titulaire d’un master en commerce international d’une université française, a visité plus de 70 pays durant sa période d’études, pour décider, après avoir effectué ses recherches de fin d’études, de faire une grande tournée qui a débuté en janvier 2020, qui comprenait de nombreux pays asiatiques.

Cette tournée a eu un effet déclencheur pour sa passion des sommets, après un séjour d’environ 9 mois au Laos en raison de la fermeture des frontières de ce pays à cause de la crise du Covid-19. Ce séjour forcé a permis au jeune marocain de découvrir la nature du pays et de réaliser les premières expériences d’escalade de montagnes, bénéficiant à l’instar des autres personnes restées bloquées de l’absence de mesures de quarantaine avec seulement la fermeture des frontières.

Pour Zyad, la principale motivation de relever le défi de gravir 10 sommets en 6 jours, après avoir pu les escalader précédemment à différentes périodes, est l’amélioration de sa condition physique suite à un strict programme sportif et diététique. Ainsi son poids est passé, en une année et demi, de 100 à 66 kg.

Selon lui, le changement ne nécessite pas beaucoup de temps, il suffit seulement d’avoir la volonté, la détermination et le dévouement pour le travail afin d’atteindre les objectifs établis. Pour cet escaladeur des sommets, le développement de la condition physique s’accompagne automatiquement d’un changement au niveau de la mentalité, ce qui aide à acquérir une grande confiance en soi.

Toutefois, le jeune alpiniste qui a mobilisé ses moyens financiers pour la préparation mentale et physique avec son Team de cette aventure riche en défis, cherche des sponsors pour mettre à disposition plus de moyens afin de soutenir cette expérience sportive et humaine qui sera immortalisée dans un documentaire relatant les principaux moments de cet événement et l’ensemble de ses détails.

Pour cet aventurier des montagnes, les jeunes doivent sortir de leur zone de confort, chercher chaque jour de nouveaux défis, apprendre de leurs échecs et se fixer de grands objectifs à long terme.

Sur le plan professionnel, et après avoir choisi de s’installer au Maroc, Zyad a créé un bureau d’orientation académique à Rabat pour permettre aux étudiants de s’informer des opportunités de poursuivre leurs parcours académiques et universitaires post-baccalauréat au Maroc et à l’étranger, et les aider à choisir des orientations conformes à leur formation.

