Qui est Yassine Habbaz, le meilleur bachelier du Maroc?

Modeste, sympathique et surtout très calme, Yassine Habbaz est depuis l’annonce des résultats de la session de juin du baccalauréat, le nouveau meilleur bachelier sciences mathématiques à l’échelle nationale avec une moyenne de 19,40 sur 20. Une fierté pour ce jeune de 18 ans, pour sa famille et surtout pour son école.

Mais ce record comme le décrit ses professeurs n’est surtout pas surprenant pour ce jeune plein de persévérance car, en effet, tous ceux qui côtoient Yassine découvrent en lui un jeune doué et à la limite de l’ingéniosité.

Yassine Habbaz, élève de l’établissement scolaire Yakada à Salé, a obtenu la meilleure performance dans l’histoire de la branche des sciences maths, un exploit inégalé ou du moins très difficile à rééditer dans une spécialité aussi rigoureuse.

“Je savais que j’allais avoir une très bonne note et je me suis énormément investi pour y parvenir. Je remercie mes parents, mes professeurs et tous ceux qui m’ont soutenu”, a confié Yassine à la MAP, se disant convaincu et fermement résolu à poursuivre ses études au Maroc et y travailler.

Ce bachelier, amateur mordu des jeux vidéo et du basket, est fils de parents tous deux ingénieurs, sa grande passion étant le fait d’avoir un cœur qui bat pour la lecture et la découverte. Mais le plus frappant chez lui est qu’il est matheux jusqu’au bout : “Je ne regrette en rien d’avoir choisi l’univers des mathématiques” a-t-il répondu à la question sur le choix de sa spécialité.

“Ma plus grande satisfaction est de ne pas avoir trahi ou déçu mes parents qui ont tout fait pour me satisfaire et faciliter ma performance”, a-t-il dit, affirmant avoir l’intention de se lancer dans des études préparatoires aux grandes écoles, avec l’objectif d’emboîter le pas de ses parents.

De l’avis de ce jeune, il n’y a pas de secret pour réussir et ce qui compte c’est de travailler de manière assidue et de ne jamais baisser les bras quoiqu’il puisse se passer. Le directeur général de l’institut Yakada, Abdelwahad Chiadmi, s’est dit “fier et très honoré de voir l’un des élèves de l’établissement réaliser une telle note pas habituelle”, rappelant que c’est très réjouissant de voir l’institut Yakada faire émerger toute une pléiade d’intellectuels et de scientifiques marocains.

Cette culture d’excellence, a-t-il dit, est aussi le fruit des efforts de l’ensemble des cadres pédagogiques de l’institut et surtout des parents d’élèves qui ont réussi à orienter Yassine sur la bonne voie de la performance et de l’ingéniosité marocaine.

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait indiqué que la meilleure note, au niveau national, à savoir 19,40/20, a été obtenue par Yassine Habbaz dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra. Il est suivi par Hanae Chekaf et Salma Lamri (19,39), respectivement de la région de Marrakech-Safi (Lycée Zarktouni) et Casablanca-Settat (Lycée Ibn El Khatib), dans la section Sciences physiques, et par Yassine Ouardane de Casablanca-Settat, avec 19,38 (Lycée Al Malak Alazrak), dans la section Sciences mathématiques.

Le ministère a fait savoir également que la région de l’Oriental a enregistré, pour la quatrième année de suite, le plus fort taux de réussite aux examens du baccalauréat au niveau national, soit 72,30%, suivie de la région de Rabat-Salé-Kénitra (69,29%), de Fès-Meknès (68,63%), de Marrakech-Safi (68,17%) de Casablanca-Settat (67,49%), de Dakhla-Oued Eddahab (67,17%), de Souss-Massa (66,13), de Draâ-Tafilalet (64,52%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (63,68%), de Guelmim-Oued Noun (62,50%), de Béni Mellal-Khénifra (59,76%) et de Laâyoune-Sakia El Hamra (55,30%).

Nouamane Labidi