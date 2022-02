Qui est Sanae Lahlou, Représentante Pays de l’ONUDI au Maroc

L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a annoncé la nomination de Sanae Lahlou au poste de Représentante pays de l’ONUDI au Maroc. Sanae Lahlou assurera la coordination, au Royaume, de la stratégie de cette agence onusienne, pour la promotion du développement industriel inclusif et durable à travers, notamment, la poursuite de la mise en œuvre du Programme de Partenariat Pays de l’ONUDI au Maroc.

Sanae Lahlou dispose d’une longue et riche expérience dans la conduite et la réalisation de plusieurs programmes économiques structurants dans les secteurs public et privé, au Maroc et à l’international, dont certains ont été relatifs aux problématiques de développement industriel. Avant de rejoindre l’ONUDI, elle occupait le poste de Directrice de la Business Unit Afrique au sein du cabinet Mazars Maroc. Engagée dans la promotion d’une croissance durable dans les économies en développement, elle a accompagné également plusieurs PME marocaines industrielles à se positionner sur les chaînes de valeur mondiales en tant que Directrice de l’international à l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). Sanae a également occupé plusieurs postes de responsabilité, en particulier au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris en qualité de Conseillère Afrique et Moyen-Orient.

Sanae Lahlou a reçu plusieurs distinctions dont l’une des plus récentes est relative à sa nomination par le World Economic Forum (WEF) parmi les « Young Global Leaders » (YGL) 2021, les 100 jeunes leaders mondiaux engagés pour construire un avenir meilleur à travers l’amélioration de la situation socio-économique dans le monde. Elle a été distinguée « French African Young Leader » en 2019 par la French-African Foundation et s’est vue également décernée le prix de « Leadership Excellence Economic Development and Global Impact » par le « Pan African Leadership and Entrepreneurship Development Center ».