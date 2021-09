Qui est Omar Moro, le nouveau président de la région Tanger-Tetouan-Al Hoceima ?

Omar Moro, élu lundi président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, est né à Tanger et titulaire d’un diplôme en ingénierie appliquée, qu’il a obtenu en Belgique.

Omar Moro est un homme d’affaires opérant au niveau du pôle économique de Tanger. Il est investisseur dans les industries du textile, de la mécanique, et des systèmes de refroidissement, en plus des secteurs de développement industriel et des assurances.

Petit à petit, il est devenu connu dans le milieu politique, étant membre du bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI) et également coordonnateur provincial du parti au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah.

Moro a accumulé une grande expérience dans le domaine politique et occupé de nombreuses fonctions de représentation. Il a, en effet, été élu membre de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la Wilaya de Tanger en 1997, ensuite vice-président de ladite chambre de 2006 à 2009, avant d’obtenir la présidence de la CCIS entre 2009 et 2015.

Après l’application des dispositions de la régionalisation avancée, les CCIS de Tanger, Tétouan et d’Al Hoceima ont été fusionnées en la CCIS de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont M. Moro a obtenu la présidence durant le mandat 2015-2021.

Il a également occupé le poste de président de la Fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services, ce qui lui a permis de contribuer aux travaux du Comité de veille économique pour suivre l’impact de la pandémie du coronavirus et déterminer les mesures d’accompagnement nécessaires pour atténuer les répercussions sur le tissu économique.

M. Moro est également membre de plusieurs associations et organisations professionnelles au Maroc et à l’étranger. Il est vice-président de l’Association des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée (ASCAME), vice-président de la section Nord de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et membre de l’Association marocaine du textile et de l’habillement (AMITH).

Omar Moro a été élu membre de la Chambre des conseillers durant les deux mandats allant de 2009 à 2021, puis membre de la Chambre des représentants au niveau de la circonscription électorale Tanger-Assilah au titre des élections du 8 septembre, poste qu’il devrait quitter en raison de l’incompatibilité avec la présidence de la région.

A travers les différentes missions qu’il a assurées, M. Moro a accumulé de nombreuses participations à des séminaires et des événements économiques internationaux et nationaux, en plus d’interviews qu’il a accordées aux médias nationaux et étrangers.

Omar Moro, âgé de 51 ans, est marié et père de trois enfants. Il est considéré comme l’un des pionniers du « Made in Morocco ».

S.L. (avec MAP)