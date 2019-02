Qui est Obaid Amrane, le nouveau DG d’Ithmar Capital?

Obaid Amrane, que le roi Mohammed VI a nommé directeur général de “Ithmar Capital” (anciennement Fonds marocain de développement touristique), est né en 1972.

Doté d’une double formation en ingénierie de l’Institut agronomique Hassan II et en finances au sein de l’Inspection générale des finances, puis auprès de l’Association of investment management and research (certification), Amrane est membre du directoire de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) depuis sa création en 2010.

Avant d’intégrer MASEN, il a été directeur général de la filiale marocaine du Groupe populaire caisse d’épargne entre 2006 et 2010 pour développer les activités du groupe français dans les secteurs bancaire et immobilier.

Il a également occupé divers postes au ministère de l’Économie et des Finances, à savoir inspecteur des Finances, puis chef du service de la restructuration de la dette et chef de la division du Crédit à la direction du Trésor.

Rappelons que le roi Mohammed VI a reçu, ce lundi au Palais Royal à Rabat, Obaid Amrane, nouveau directeur général du Fonds “Ithmar Capital”.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaaboun.

