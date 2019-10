Qui est Nadia Fettah Alaoui, la nouvelle ministre du Tourisme?

Le gouvernement El Othmani II a été nommé ce mercredi par le roi Mohammed VI. Si plusieurs ministres ont été reconduits à leurs postes, de nouveaux arrivants ont hérité de portefeuilles stratégiques. C’est le cas de Nadia Fettah Alaoui, la nouvelle ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale.

Connue et réputée pour son sérieux dans le milieu des affaires, celle qui semble avoir volé la vedette aux autres ministres, occupait le poste de Directrice générale de Saham Finances, pôle assurance du Groupe depuis 2017.

Elle fait ses débuts comme consultante à Arthur Andersen après des études à HEC Paris. En 2000, elle lance Maroc Invest Finances Group, avant de plonger dans le monde des assurances en intégrant Saham en 2010.

Nadia Fettah Alaoui, qui représente le RNI, est Fondatrice et Administratrice du Club des Femmes Administrateurs au Maroc et membre du réseau international “Women Corporate Directors”. Le prix du CEO of the year à l’Africa CEO Forum 2018 d’Abidjan lui avait été décerné.

