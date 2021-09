Qui est Nabila Rmili, la nouvelle maire de Casablanca ?

Elue en début de semaine nouvelle présidente du Conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili (RNI) devient à 47 ans la première femme à occuper ce poste à la capitale économique du Royaume.

Née à Casablanca en 1974, Rmili est médecin de formation et titulaire d’un doctorat en médecine générale de la faculté de médecine et de pharmacie de la même ville.

Au début de sa carrière professionnelle, elle a travaillé au service des urgences du Centre hospitalier provincial de Ouazzane, de 2002 à 2005, puis en tant que médecin-chef de l’espace santé des jeunes à la préfecture d’arrondissements Casa-Anfa, entre 2006 et 2010.

Elle a occupé ensuite le poste de déléguée du ministère de la santé à la préfecture d’arrondissements Ben M’sik, entre 2010 et 2014, déléguée du ministère de la santé à la préfecture d’arrondissements Casa-Anfa, entre 2014 et 2017, puis directrice régionale de la santé de Casablanca-Settat, depuis 2017.

Rmili compte à son actif une riche expérience associative et politique. Elle est membre du bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI), coordinatrice préfectorale du parti, vice-présidente du conseil de la ville de Casablanca, présidente de l’association des professions de la santé du RNI, présidente de l’association marocaine de solidarité et Secrétaire générale de l’association Joud pour la solidarité. La nouvelle présidente du conseil communal de Casablanca est mariée et mère de 2 enfants.

NK