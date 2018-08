Qui est Mohamed Benchaâboun, le nouveau ministre des Finances?

Mohamed Benchaaboun que le roi Mohammed VI a nommé, ce lundi, ministre de l’Économie et des Finances, est né le 12 novembre 1961 à Casablanca.

Diplômé de l’École nationale supérieure des télécommunications (ENST) de Paris en 1984, Benchaaboun a été nommé par le Souverain au poste de Directeur général de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), entre 2003 et 2008, avant d’être désigné PDG de la Banque centrale populaire (BCP), un poste qu’il occupe depuis février 2008.

Membre du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), il a commencé sa carrière professionnelle chez Alcatel Alsthom Maroc, où il a occupé le poste de directeur stratégie, développement et contrôle de gestion, puis le poste de directeur industriel.

En août 1996, il a été nommé directeur à l’administration des douanes et impôts indirects, chargé de coordonner des projets transversaux pour le compte du ministère de l’Économie et des Finances.

Trois ans après, Benchaaboun a rejoint la BCP en tant que directeur général adjoint, chargé des services communs puis du pôle développement.

Parallèlement à ses fonctions, il est également expert auprès du Fonds monétaire international (FMI) et vice-président de la Confédération internationale des banques populaires.

Sur le volet associatif, il est membre du Conseil d’administration de la fondation Mohammed V pour la solidarité, de la fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales et de l’éducation-formation et de la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers.