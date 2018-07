Qui est le jeune mortellement percuté par Amine Harit à Marrakech?

Quelques minutes après l’accident, des citoyens ont réussi à coincer la voiture et ont alerté les autorités qui se sont immédiatement rendues sur place. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de Bab Doukkala et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de l’accident.

Pour rappel, la ville de Marrakech a été secouée, dans les premières heures de ce samedi, par un terrible accident. D’après des sources présentes sur les lieux, un véhicule à bord duquel se trouvaient le footballeur Amine Harit et son frère, a percuté un passant au niveau du boulevard 11 janvier, à Bab Doukkala. La victime est décédée sur le coup, tandis que le mis en cause a pris la fuite.