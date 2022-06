Qui est Fatim-Zahra Ammor, la ministre du Tourisme au Maroc (VIDEO)

Née à Rabat et ayant grandi à Casablanca, Fatim-Zahra Ammor occupe le poste de ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire depuis le 7 octobre 2021. Celle qui était « L’invité des ECO » en juin se présente pour nos lecteurs.

Ingénieur de formation, elle a passé la majeure partie de sa carrière dans le secteur privé, notamment chez Procter and Gamble et Akwa Group. Avant d’être nommée ministre, cette mère de famille de deux enfants s’est fait une réputation sur la scène internationale en tant que commissaire générale de grands rendez-vous. Aujourd’hui, elle nous fait l’immense honneur de se prêter au jeu de «l’Invité des ÉCO», organisé par Horizon press, pour disséquer sans filtre les contours des actualités relatives à l’aérien, à l’artisanat, au tourisme et à l’économie sociale et solidaire. Voici une première vidéo de ce long entretien.