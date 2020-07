Qui est Driss Isbayene, le nouvel ambassadeur du Maroc au Mali ?

Driss Isbayene, que le roi Mohammed VI a nommé lundi ambassadeur auprès de la République du Mali, est né le 28 mai 1963 à Afourer (province d’Azilal).

Titulaire d’une licence en droit public à l’Université Mohammed V d’Agdal à Rabat et d’un diplôme des études approfondies (DEA) en sciences politiques à l’Université Paris-I à Panthéon Sorbonne en France, Isbayene était depuis octobre 2016 ambassadeur du roi en République de Guinée, Sierra Leone et Liberia.

Il a entamé son parcours professionnel en août 1988 en tant qu’attaché des affaires étrangères à la direction des affaires africaines et asiatiques, auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, puis secrétaire des affaires étrangères à la même direction de 1989 à 1993. Il a par la suite occupé plusieurs autres postes, notamment celui de ministre conseiller, chef adjoint de mission à l’ambassade du Royaume du Maroc en Ethiopie de juillet 2009 à avril 2011 et de conseiller diplomatique au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, de septembre 2012 à octobre 2016.

Isbayene a également été délégué du Maroc à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève (2002-2003), président du groupe de travail africain sur le commerce, investissement et tourisme (partenariat Afrique-Amérique du Sud) d’avril 2009 à avril 2011 et membre de la délégation marocaine aux sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York de 2012 à 2016.

Isabeyene est marié et père de deux enfants.

S.L. (avec MAP)