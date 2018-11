Qui est Driss Guerraoui, le nouveau président du Conseil de la concurrence?

Driss Guerraoui, que le roi Mohammed VI a nommé ce samedi président du Conseil de la Concurrence, est lauréat de l’Université Lumières Lyon 2 (France) où il a obtenu, en 1982, un doctorat d’Etat en sciences économiques.

Né le 12 décembre 1952 à Kénitra, Guerraoui a exercé en tant que professeur de l’enseignement supérieur, notamment à l’Université Mohammed V de Rabat-Agdal et en tant que professeur invité auprès de plusieurs universités étrangères.

Guerraoui est actuellement Secrétaire général du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), depuis que le Souverain l’a nommé dans ce poste en 2011.

Guerraoui , qui a été conseiller du Premier ministre, de 1998 à 2011, est membre actif dans de nombreuses structures associatives et académiques, et compte à son actif de nombreuses publications dans le domaine économique et social. Il a été élu en 2017 membre de l’Académie des sciences du Portugal.

Le nouveau président du Conseil de la concurrence est marié et père de deux enfants.

S.L. (avec MAP)