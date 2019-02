Qui est Dounia Taarji, la nouvelle patronne du Fonds Hassan II?

Dounia Ben Abbas Taarji, que le roi Mohammed VI a nommée présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, est née en 1964.

Titulaire d’un DEA en droit des affaires et de l’économie à l’université Sorbonne et d’un MBA de l’école des Ponts et chaussées, Taarji a notamment dirigé une structure de conseil en fusions-acquisitions.

Après une première expérience de huit ans dans une banque à Paris et de six ans dans le secteur bancaire au Maroc, elle a été nommée par le Souverain au poste de directeur général du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) entre 2001 et 2009.

Rappelons que le roi Mohammed VI a reçu, ce lundi au Palais Royal à Rabat, Dounia Ben Abbas Tâarji, nouvelle présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Cette audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun.

