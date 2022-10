Qui est donc ce Wydadi qui a su séduire le coeur de Ghita Lahmamssi?

La chanteuse, mannequin et comédienne marocaine, Ghita Lahmamssi, vit actuellement une belle histoire d’amour avec un joueur du Wydad de Casablanca.

Et une source concordante de notre magazine digital « Ralia » a assuré que Ghita Lahmamssi apporte son soutien inconditionnel à son amoureux wydadi, dont elle tient à ne point révéler l’identité, pour l’heure. Dans l’intention de ne point évoquer publiquement sa vie privée.

En tout cas, l’artiste ne manque pas d’être auprès de son amoureux et de lui manifester soutien et solidarité, à chaque fois qu’elle est au Maroc. Par ailleurs, Ghita Lahmamssi s’apprête à sortir une nouvelle chanson via son compte officiel sur le réseau social Instagram.

Ella a également tenu, toujours via le même compte du réseau social ,à faire la promo de sa chanson, en publiant quelques extraits sous forme de clip.

M.R.