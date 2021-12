Qui est cette Marocaine qui a volé le cœur de Dembélé ? (PHOTO)

La cérémonie de mariage de l’ailier du Barça, Ousmane Dembélé, où les traditions marocaines étaient à l’honneur, a suscité un véritable buzz sur les réseaux sociaux au Maroc. Les images et vidéos de la fête ont été, en effet, largement diffusées sur la Toile.

Par ailleurs, beaucoup se sont posés des questions au sujet de l’identité de cette jeune marocaine qui a volé le cœur du champion du monde. Selon les investigations menées par Le Site info, il s’agit d’une italienne d’origine marocaine du nom de Rima. Elle vit à Paris et est créatrice de contenu web.

L’heureuse mariée possède deux comptes sur les réseaux sociaux : un profil Tik Tok ayant plus de 380.000 followers, et son compte Instagram avec plus de 55.000 followers. Elle est connue pour son contenu fashion et mode pour les femmes voilées.

La popularité de la jeune femme devrait, d’ailleurs, monter en flèche suite à son mariage avec la star du FC Barcelone.

