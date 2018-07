Qui est ce jeune Marocain dont l’invention serait plus performante que la VAR de la FIFA?

Mohamed Hrirech, dans un entretien exclusif accordé à Le Site info, pointe la VAR (Video assistant referee), ayant lésé plusieurs équipes, dont les Lions de l’Atlas. Sa déception est d’autant plus grande qu’il soutient être en possession d’une technique davantage efficiente par rapport au système adopté par la FIFA pendant le Mondial russe.

“Il s’agit d’un système que j’avais conçu en 2013, dépassant de loin la VAR, et pour lequel j’avais reçu le Prix d’excellence, au niveau national, de l’Association pour la recherche-développement”, regrette Mohamed Hrirech. Ce Prix lui avait été attribué attribué avec l’aval de spécialistes internationaux et il n’est octroyé que si le projet est unique en son genre internationalement, ajoute-t-il, attristé et plein d’amertume.

Le jeune inventeur, originaire de la commune de Fraita, province de Kelaât Sraghna, aux environs de Marrakech, assure également, avec grande tristesse, qu’il a frappé à plusieurs portes, aux niveaux national et international afin que son projet révolutionnaire en matière d’arbitrage soit reconnu à sa juste valeur et homologué. Mais en vain, sans aucun retour sérieux et reconnaissant de nulle part.

De dépit, le jeune homme a pensé à l’émigration clandestine, via la ville de Tanger. Idée qu’il a vite abandonnée à cause de sa famille dont il est le seul soutien. “Ce qui m’a le plus attristé et déçu, c’est l’ironie que mon invention a récoltée sur les réseaux sociaux, de la part d’internautes marocains. Alors que mon objectif est de faire valoir que le Maroc possède des compétences capables de rivaliser, voire de surpasser des étrangers en ce domaine”, conclut Mohamed Hrirech.

Concernant ses années de recherches méconnues, il souhaite tout de même que son projet innovant ait le soutien mérité afin qu’il puisse obtenir la délivrance du titre de brevet d’invention.

Larbi Alaoui