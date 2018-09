Qui est Bilal Hassani, le Marocain qui a surpris les internautes ? (VIDEO)

Âgé de 18 ans, le jeune chanteur et influenceur web Bilal Hassani est passé par The voice Kids France en 2006. Dès lors, Bilal a commencé à faire sensation à travers sa voix captivante et surtout son style étonnant.

