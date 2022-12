Qui est Awatef Hayar, ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille (VIDEO)

Changer les fondamentaux n’est pas une mince affaire. D’où la nécessité d’instaurer une culture axée sur la dimension sociétale dès l’enfance. Une approche choisie par Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’inclusion sociale et de la famille, qui mise sur la revalorisation de l’enfance et le respect de l’égalité homme/femme. L’Invitée des ÉCO n’est pas la plus médiatisée des ministres. Nous lui avons demandé de se présenter.