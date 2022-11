Qui est Adil Bennani, DG d’Auto Nejma et président de l’AIVAM ? (VIDEO)

S’exprimant à l’occasion du nouveau rendez-vous des Inspirations ÉCO, l’Invité des ÉCO, Adil Bennani, président de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam) et DG d’Auto Nejma, livre une fine analyse du marché automobile au Maroc. Un marché qui, faute de demande, va peiner à se redresser en 2022, mais devrait s’apprécier l’année suivante pour retrouver les niveaux de 2021.

Le représentant exclusif de Mercedes-Benz au Maroc était l’invité des ECO la semaine dernière. Invité par le groupe Horizon press, il a bien voulu répondre à nos questions. Mais avant tout, nous lui avons demandé de se présenter.

Agé de 49 ans, Adil Bennani est marié, père de trois enfants, et diplômé de Paris Business School et de Sorbonne. Il est actuellement directeur général d’Auto Nejma, et président de l’AIVAM (Association des importateurs des véhicules au Maroc). Bennani a démarré sa carrière dans l’édition professionnelle en France, à Paris, pendant six ans, avant d’être appelé pour prendre des fonctions au Maroc dans le secteur automobile. Après une vingtaine d’années chez Toyota, il rejoint Auto Nejma pour donner une nouvelle impulsion au groupe qui est en activité depuis plus de 60 ans, et qui aujourd’hui représente la marque premium Mercedes. En parallèle à ce parcours dans le secteur automobile, Adil Bennani a toujours agi dans le monde associatif, notamment dans l’AIVAM, pour laquelle il assure la présidence depuis plus de cinq ans.

