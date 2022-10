Qu’en est-il vraiment du prétendu « décès » d’Amina Karam? (PHOTO)

La jeune chanteuse marocaine, Amina Karam, a exprimé sa grande indignation concernant les rumeurs fallacieuses ayant annoncé son… « décès », colportées lâchement sur les réseaux sociaux.

L’artiste et les membres de sa famille n’ont pas, ainsi, caché leur grande colère indignée et leur vive désapprobation à l’encontre de tels agissements puérils et inadmissibles.

Et c’est via son compte officiel sur le réseau social Instagram qu’Amina Karam a démenti ces rumeurs, prouvant qu’elle est bel et bien encore en vie. « Je me suis réveillée ce matin et j’ai trouvé mon téléphone envahi par des messages des membres de ma famille et de mes proches, bouleversés et choqués par l’annonce de ma mort! Hasbi Allah wa ni mal wakil! (ndlr, « Allah me suffit et Il est Le seul Garant »), a-telle écrit.

La star de la chaîne TV « Toyor aljannah » (Les oiseaux du paradis) n’a pas manqué non plus de tancer sévèrement les auteurs de telles rumeurs sur son prétendu décès, qui ont bien failli provoquer, entre autres désagréments et malheurs, un choc aux conséquences qui auraient pu être graves à sa maman.

L.A.