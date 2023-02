Qu’en est-il vraiment de la prétendue « fugue » d’élèves marocains à Londres?

L’Association marocaine des enseignants d’anglais a apporté un démenti cinglant aux rumeurs fallacieuses colportées sur les réseaux sociaux. Ces dernières ont indûment prétendu que des élèves de Midelt, en excursion scolaire à Londres, ont préféré « se faire la belle » et ne sont pas rentrés au Maroc avec leurs camarades et leurs professeurs-accompagnateurs.

Et via un post publié sur sa page officielle Facebook, mardi, 31 janvier, ladite Association a fermement assuré que tous les élèves, ayant participé à cette excursion londonienne, sont tous bel et bien rentrés chez eux, à Midelt et que, depuis, elle n’est plus en contact avec eux.

De même que cette publication a affirmé que l’Association marocaine des enseignants d’anglais se réserve le droit de recourir à la justice, en riposte à cette campagne mensongère de dénigrement la visant et diffamant lâchement son nom et ses cadres.

De son côté, l’un des enseignants ayant participé à l’excursion scolaire à Londres a souligné, qu’à son tour, il a aussi l’intention d’avoir recours à la justice car son nom a été la cible d’accusations mensongères, colportées par certaines pages des réseaux sociaux et par certains médias.

Cet enseignant a également précisé qu’il a fait partie de l’excursion en tant que participant et non pas en tant qu’organisateur et que les élèves qui étaient en sa compagnie sont tous rentrés avec lui au Maroc.

Et de poursuivre que toutes ces désinformations et fake news ne sauraient faire obstacle en la foi des enseignants au service patriotique de la culture, de la science et de l’éducation. « Le parcours vers la découverte des cultures universelles continuera », a-t-il asséné.

