Quels vaccins pour les Marocains désirant accomplir le Hajj ou la Omra?

Des informations ont annoncé que les personnes désirant se rendre sur les Lieux Saints de l’islam, pour accomplir la Hajj ou la Omra, n’ont pas besoin d’être vaccinées.

A ce propos, le porte-parole du ministère saoudien du Hajj, Hicham Said, a démenti ces informations et a affirmé que les pèlerins, quelle que soit leur situation immunitaire, doivent présenter une attestation de PCR négatif et ce, à partir de 1 heure de ce mercredi 9 février courant.

Selon ce qu’ont relayé des médias saoudiens, Hicham Said a précisé que seule la situation immunitaire est la condition sine qua non pour être autorisé à accomplir la Omra et les prières au sein des Lieux Saints, ainsi que le recueillement sur le tombeau du Prophète. Et de préciser que « l’immunité et la vaccination complète sont toujours de mise et sont nécessaires pour le téléchargement des autorisations via l’application ‘Eatamarna’, accompagnant l’attestation d’un PCR négatif ».

Par ailleurs, d’après une source de Le Site info, les Marocains ayant bénéficié du vaccin Sinopharm peuvent accomplir la Omra de cette année. D’autre part, selon le ministère saoudien de la Santé, les vaccins acceptés par le Royaume de l’Arabie Saoudite sont: Pfizer-BioNtech; Moderna; Oxford-Azeneca; Janssen; Sinopharm; Sinovac; Cova Xin; Covax et Sputnik V.

