Quelques habitudes qui montrent que vous êtes stressés

Par LeSiteinfo avec MAP

Des chercheurs de l’ETH Zurich ont réussi à développer, grâce à de nouvelles données et à l’apprentissage automatique, un modèle qui reconnaît le niveau de stress au travail uniquement à partir du comportement de frappe et de souris, des connaissances qui, utilisées à bon escient, pourraient à l’avenir être utilisées pour prévenir à temps un stress accru sur le lieu de travail.

« La façon dont nous tapons sur notre clavier et déplaçons notre souris dans un environnement de bureau semble mieux prédire notre niveau de stress que notre fréquence cardiaque », explique l’auteur de l’étude, Mara Nägelin, chercheuse à la chaire de marketing technologique et au Mobiliar Lab for Analytics de l’ETH Zurich. Les chercheurs ont démontré dans une expérience que les personnes stressées tapent et bougent leur souris différemment des personnes détendues.

« Les personnes stressées déplacent le curseur de la souris plus souvent et de manière moins précise et parcourent de plus longues distances à l’écran. En revanche, les personnes détendues parviennent à leur but par des chemins plus courts et plus directs et prennent plus de temps pour y parvenir », explique Mme Nägelin.

En outre, font observer les chercheurs, les personnes qui se sentent stressées au bureau font plus de fautes en tapant et leur style d’écriture suit une logique stop-and-go avec de nombreuses pauses courtes. En revanche, les personnes détendues font moins de pauses, mais plus longues, lorsqu’elles écrivent sur un clavier.

Le lien entre le stress et le comportement de frappe et de souris peut être expliqué par la théorie dite du neuromoteur noise : « Un stress accru a un effet négatif sur la capacité de notre cerveau à traiter les informations. Nos capacités motrices s’en trouvent également affectées », a expliqué la psychologue Jasmine Kerr, co-auteur de l’étude.

Pour développer le modèle de stress, les chercheurs ont observé 90 participants en laboratoire en train d’effectuer des tâches de bureau aussi proches que possible de la réalité, comme la planification de rendez-vous ou la saisie et l’analyse de données. Ils ont enregistré le comportement de la souris et du clavier ainsi que le rythme cardiaque des participants.

Pendant l’expérience, ils ont interrogé les participants à plusieurs reprises pour savoir à quel point ils se sentaient stressés. « Nous avons été surpris de constater que le comportement de la souris et du clavier prédisait mieux le niveau de stress des sujets que leur fréquence cardiaque », a affirmé la mathématicienne Mara Nägelin.

Actuellement, les chercheurs testent leur modèle avec des données d’employés suisses qui ont accepté que leur comportement à la souris et au clavier ainsi que leurs données cardiaques soient enregistrés directement sur leur lieu de travail au moyen d’une application. Cette même application interroge aussi régulièrement les travailleurs sur leur niveau de stress. Les résultats devraient être disponibles à la fin de l’année.